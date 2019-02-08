МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Табачная продукция в России стала дорожать: опрос корреспондента РИА Новости среди продавцов в московских магазинах показал, что в продаже уже появляются сигареты, стоимость которых с нового года выросла в пределах 8% (порядка 10 рублей). Представители табачных компаний поясняют, что на рост цен повлияло как повышение акцизов, так и рост ставки НДС.

По данным Росстата, табачные изделия в России в январе подорожали на 0,8% к декабрю, а по сравнению с январем прошлого года рост цен составил 9,9%. При этом возможно, это не последнее повышение цен в текущем году. Обычно производитель меняет цену постепенно, "чтобы сделать ценовой удар менее чувствительным", сообщила директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco Илона Миртова.

Основная причина ежегодного повышения цен на сигареты — рост налогов, поясняет вице-президент JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко. "Расплачиваться за налоги приходится потребителю", — добавила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова.

С января 2019 года акциз на сигареты и папиросы увеличился на 10%, а ставка НДС выросла до 20% с 18%. Это "внесет свой вклад в коррекцию цен на табачном рынке в этом году", отметил Головко из JTI. В большей степени ощутят на себе эти изменения покупатели сигарет низкого ценового сегмента, рассказали в Imperial Tobacco.

"Доля налога в стоимости недорогой пачки в полтора раза выше, чем в стоимости сигарет премиального сегмента", — пояснила представитель компании. Важно понимать, что пачка сигарет дешевле 55 рублей, скорее всего, нелегальная, подчеркнул Головко.

"Сегодня минимальная сумма налогов, которую производитель должен уплатить в бюджет с каждой выпущенной в этом году пачки сигарет, составляет 62 рубля — это только акцизы и НДС, без учета себестоимости продукта, расходов на его дистрибуцию и продажу в рознице. Год назад этот показатель был 55 рублей", — рассказал вице-президент JTI Россия.