КИЕВ, 8 фев — ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка из-за возможной халатности при возврате около 5,5 миллиарда долларов клиентам банков, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"НАБУ открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 миллиардов гривен (около 5,5 миллиарда долларов по курсу нацбанка) клиентам искусственно обанкротившихся банков", — говорится в сообщении.

По информации источника, дело возбуждено по решению суда, который удовлетворил жалобу депутата Верховной рады Виталия Куприя и обязал НАБУ возбудить уголовное дело. Куприй считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Украины Юрий Луценко совершили халатные действия при возмещении за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 миллиардов гривен, что, возможно, привело к негативным последствиям.

Указывается, что дело завели 18 января по статье 367 ("служебная халатность") Уголовного кодекса.