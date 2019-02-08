МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Силовые машины" намерены увеличить уставный капитал на 35 миллиардов рублей путем дополнительной эмиссии акций в пользу единственного акционера – ООО "Севергрупп", говорится в сообщении компании.

"Увеличить уставный капитал ПАО "Силовые машины" на 35 миллиардов рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве 3,5 триллионов штук", — говорится в сообщении по итогам решений единственного акционера.

Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу компании ООО "Севергрупп", которой принадлежит 100% акций "Силовых машин". ООО "Севергрупп" осуществляет деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.