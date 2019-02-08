МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщил регулятор.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством "Прайм".

Последний раз ЦБ повышал ставку в декабре 2018 года – на 0,25 процентного пункта. Всего в прошлом году регулятор дважды повышал показатель, впервые с 2014 года ставка была повышена в сентябре – на 0,25 п.п. При этом в 2018 году Банк России дважды снижал ставку: первый раз в феврале, второй – в марте.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина не дала четкого сигнала относительно планов регулятора по ключевой ставке, ограничившись заявлением, что ЦБ традиционно рассмотрит все макроэкономические факторы и примет соответствующее решение. Эксперты предположили, что это может указывать на то, что ЦБ не видит сильного расхождения рыночных ожиданий и ставок с его планами.

В пятницу ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения, указывая теперь, что при будущих решениях оценит достаточность проведенных в прошлом году повышений ставки.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится в релизе ЦБ.

При этом, как указывается в пресс-релизе ЦБ, баланс рисков в экономике по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте.