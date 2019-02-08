МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов России сформировало предварительные заявки от частного на проекты по реализации майского указа президента Владимира Путина. Как рассказал РБК заместитель министра финансов Андрей Иванов, объем портфеля заявок оценивается почти в 60 трлн рублей.

При этом, отметил замминистра, инвестиций бизнеса предполагается на уровне 3-5 трлн рублей.

Количество инвестиционных заявок превысило 200 штук.

Портфель заявок предусматривает рост вложений в основной капитал на 25%, документ дает бизнесменам право подписать соглашение с государством о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций.

Собеседник издания отметил, что заявок в формате "проектные инициативы на уровне бизнес-идей" намного больше.

"Это сотни проектов на почти 60 трлн рублей. Но когда мы переходим от идей к бизнес-моделям, ряд инициатив пока откладывается. У нас уже появилось такое понятие, как замороженная инициатива",- пояснил Иванов.

Помимо этого чиновник рассказал, что для увеличения инвестиций в основной капитал на 25% нужно собрать дополнительно 21-25 трлн рублей.