МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительства стран во главе с Великобританией, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, пытаются блокировать план ЕС включить Саудовскую Аравию и еще 22 юрисдикции в "черный список" стран, несущих угрозы отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу издание Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС сообщило, что ЕК планирует в середине февраля расширить такой список, включив в него Саудовскую Аравию и более 20 других территорий, подозреваемых в недостаточно эффективной борьбе с нелегальными потоками средств и финансировании терроризма. Сообщалось, что в предварительном списке нет России, однако ситуация в стране по-прежнему находится под пристальным вниманием. Сейчас в список входят 16 государств, в том числе Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея.

Представители нескольких крупнейших стран ЕС на встрече в Брюсселе призвали выделить больше времени для оценки целесообразности включения новых стран в список, сказали источники. Страны также были недовольны планами ЕК взять по свой контроль процедуру включения в список, до настоящего времени этим занималась Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По словам одного из источников, Британия наиболее открыто настаивает на том, чтобы не включать в этот список Саудовскую Аравию, в то время как Испания прежде всего настаивает на отсутствии в нем Панамы. Один из собеседников агентства также сообщил, что в Брюсселе сейчас работает команда дипломатов их Саудовской Аравии, лоббирующая отказ от расширения списка. Саудовцы угрожают отменить выгодные контракты в некоторых странах ЕС.