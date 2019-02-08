МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,75%, смягчив при этом сигнал рынку: регулятор заявил, что будет оценивать достаточность повышений ставки в прошлом году при будущих решениях.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года для возврата годовой инфляции к цели в 2020 году, с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также рисков со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, назвали решение регулятора ожидаемым, а сигнал для рынка восприняли как намерение ЦБ занять выжидательную позицию: эффект от повышения НДС проявился менее отчетливо, внешние риски смягчились, но баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных.

"Мы думаем, что ЦБ таким образом обозначил свое предпочтение занять выжидательную позицию до того, как эффекты повышения НДС проявят себя в апреле 2019 года, при этом регулятор развязал себе руки для любых других будущих решений", — считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

ЦБ в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки в прошлом году произошло впервые с 2014 года. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.

РЫНОЧНЫЙ ПОЗИТИВ

В прошлом году единодушие в прогнозах аналитиков разбивалось о неожиданные решения ЦБ, но 2019 год открылся унисоном предсказаний экспертов и фактического решения регулятора — для рынка оно не стало неожиданностью. Руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов считает, что сохранение ставки — позитивная новость для рынка.

Схожей позиции придерживается и эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, глобальные риски в конце марта, вероятно, останутся на повышенном уровне, но "долгосрочный ориентир для коротких процентных ставок был бы полезен всем" в российской экономике.

"Сегодняшнее решение отразится нейтрально или незначительно позитивно для рубля и ОФЗ, так как небольшой, но важный уклон в сторону менее "ястребиной" или более "голубиной" (денежно-кредитной) политики может поддержать дальнейший приток иностранцев в рубли или ОФЗ", — отмечает Полевой из РФПИ.

РАЗБОР ПРИЧИН

Среди причин, позволивших ЦБ сохранить ставку, аналитики выделяют умеренную динамику инфляции, не разогнавшуюся до уровней, которых опасался регулятор, а также смягчившиеся внешние риски как результат ослабления ФРС США своей политики.

Как заявил ЦБ, вклад повышения НДС в годовую инфляцию в России в январе был умеренным, в полной мере его влияние можно будет оценить не ранее апреля. Квартальные темпы инфляции в России в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года, говорится в пресс-релизе ЦБ.

"В январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5% (с 4,3% в декабре 2018 года). Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года", — говорится в сообщении регулятора.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%. Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в январе отмечал, что экономика в целом сдержанно реагирует на повышение НДС — его вклад в инфляцию уходит от верхнего диапазона прошлой оценки регулятора в 0,6-1,5 процентного пункта.

В комментарии, как и ранее, нет никакого указания на сроки и возможность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, замечает директор по аналитике КИБ банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев. В свою очередь, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко считает, что в частности из-за повышенных инфляционных ожиданий в около 9% снижать ключевую ставку сейчас нельзя.

"Низкая инфляция и низкие инфляционные ожидания – основа для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Если рубль слабеет больше, чем на 12% в год, производство развиваться перестает, появляется опасность наступления рецессии", — пояснил аналитик свою позицию.

Новый сигнал стал сюрпризом заявления ЦБ. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, как и Полевой из РФПИ, считает, что позиция регулятора — осторожно-выжидательная, и поэтому спрогнозировать, какое решение примет ЦБ на опорном заседании в марте, сложно из-за неопределенности.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Аналитики говорят, что ставка в марте может сохраниться, а может быть и повышена — это сильно зависит от обстановки, но большинство из них верят в нейтральное решение на следующем опорном заседании при отсутствии новых внешних шоков. Мнения экспертов также расходятся относительно движения ключевой ставки во втором полугодии.

"В рамках следующего заседания от 22 марта ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Согласно базовому прогнозу, текущая ставка ЦБ РФ 7,75% годовых сохранится в первой половине 2019 года. Далее начнется цикл снижения: в третьем квартале до 7,5% годовых, а к концу четвертого квартала может снизится до 7,25% годовых", — считает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Полевой из РФПИ согласен с Нигматуллиным: по его словам, у ЦБ есть возможность снизить ключевую ставку на 25, а то и 50 базисных пунктов в сентябре-декабре 2019 года, если инфляция поведет себя ожидаемо, а внешние условия кардинальным образом не изменятся.

Морозов из Райффайзенбанка придерживается другого мнения, опасаясь, что эффект от повышения НДС может оказаться размазанным во времени и рынок будет более активно повышать цены в течение года. "Таким образом, на конец года ставка может составить 8%, и мы ожидаем, что смягчение начнется не ранее первого квартала 2020 года", — отметил он.