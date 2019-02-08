ВАШИНГТОН, 8 фев – ПРАЙМ. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Пекин 14-15 февраля, где проведут встречи на высшем уровне по вопросам заключения торгового соглашения с Китаем, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Этим встречам будут предшествовать переговоры на уровне заместителей, которые начнутся 11 февраля 2019 года под руководством заместителя торгового представителя США Джеффри Джерриша", — уточнили в пресс-службе.

В состав делегации также войдут чиновники Белого дома, госдепартамента, минторга, министерства сельского хозяйства, минэнерго и минфина.

Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.

После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны были согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем".