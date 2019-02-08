МЕХИКО, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал в пятницу "тяжелую битву" за счета страны за рубежом, которые ранее были переданы в управление Хуана Гуаидо.

Госдепартамент США заявил в январе, что власти США предоставили главе оппозиционного парламента Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

"Это тяжелая битва, сложная. Над этими счетами – взгляды и политические амбиции, чтобы украсть наши средства. Мы в настоящей битве, когда будут позитивные результаты, я сообщу стране. Эти деньги принадлежат стране, они превращаются в жилье, здоровье, развитие экономики", — заявил Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

Он отметил, что венесуэльской нефти хватит рынков, несмотря на санкции.

При этом экономические и социальные последствия в случае возможной полной блокады нефтяных танкеров страны были бы катастрофическими.

"Для венесуэльской нефти всегда будет рынок, всегда будут возможности, будьте уверены", — сказал Мадуро.

"Мы хорошо справляемся со сложностями, наша нефтяная промышленность будет продвигаться вперед, несмотря на агрессию, в мире достаточно нефтяных рынков для нефти, которую производит Венесуэла", — отметил он.

Мадуро заявил, что у властей страны есть не только "план B", но и "С", "D", "альфа и омега" на случай действия санкций. Он подтвердил, что Венесуэла в этом году планирует увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день.

Мадуро также заявил, что Венесуэла в первом квартале этого года намерена утроить производство золота.

"У нас есть стратегия по развитию золотодобывающей промышленности, мы планируем в три раза увеличить добычу золота в первом квартале", — сказал он.

Мадуро подчеркнул, что страна добывает золото в избытке и имеет право продавать его на мировом рынке, как и любой другой производитель.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.