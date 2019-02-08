МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США ужесточают санкции против Венесуэлы с целью свержения правительства Николаса Мадуро. Американские санкции направлены прежде всего против нефтяной отрасли – основы экономики латиноамериканской страны. Вашингтон стремится лишить Каракас доходов от экспорта нефти. Правительство Мадуро готово изменить условия соглашений о разработке нефтяных месторождений и передать управление проектами иностранным компаниям, чтобы нарастить добычу и экспорт нефти, от которой зависит судьба Боливарианской революции.

ВЕНЕСУЭЛЕ БЕДУ ПРОРОЧАТ

В прошлом году добыча нефти в Венесуэле упала до самого низкого уровня почти за три десятилетия и составила 1,346 млн барр./сут. (≈68 млн т/г). Через несколько дней после вступления в должность Мадуро, переизбранного на второй президентский срок, администрация Трампа ужесточила санкции против Венесуэлы. Более того, Вашингтон назначил "временным президентом" Хуана Гуайдо – председателя Национальной Ассамблеи Венесуэлы.

Минфин США во главе со Стивеном Мнучином после консультаций с госсекретарем Майклом Помпео рекомендовал президенту Трампу ввести санкции против PDVSA – государственной нефтяной компании Венесуэлы. Предлогом для этого стало обвинение ряда руководителей PDVSA в "торговле наркотиками с целью личной наживы".

Официально США не отказываются от импорта венесуэльской нефти, но вырученные средства за поставленное сырье должны аккумулироваться на банковском счету, к которому PDVSA и правительство Мадуро не будут иметь доступа.

По мнению экспертов агентства IHS Markit, ужесточение санкций приведет к падению добычи в Венесуэле до 700-900 тыс. барр./сут. уже в этом году, а экспорт венесуэльской нефти в США прекратится полностью уже в феврале. PDVSA придется перенаправить в другие страны 500-600 тыс. барр./сут. – объем, который до января 2018 года поставлялся потребителям в США.

Мадуро в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что Венесуэла является самодостаточной и не зависит от экспорта нефти в США, поскольку страна продает нефть и в другие страны – прежде всего в Китай и Индию.

В IHS Markit не без основания считают, что спрос в мире на тяжелую венесуэльскую нефть ограничен, поэтому перенаправить значительный объем из США в другие страны непросто. Некоторые НПЗ в Индии и Китае способны перерабатывать тяжелую нефть, но расположены они далеко, а их эффективность более низкая по сравнению с американскими заводами.

Западные эксперты ожидают, что потери Венесуэлы из-за сокращения экспорта нефти составят $11 млрд – больше, чем замороженные Вашингтоном средства PDVSA в американских банках, сумма которых достигает $7 млрд.

"Санкции и ограниченный спрос на венесуэльскую сверхтяжелую нефть, а также необходимость осуществлять поставки в Китай и Россию в качестве оплаты за ранее предоставленные кредиты, приведут к резкому падению выручки Венесуэлы после 28 января", – уверен вице-президент IHS Markit Джим Буркхард.

Кроме того, американские компании намерены прекратить поставки в Венесуэлу прямогонного бензина, который используется в качестве растворителя для тяжелой нефти. Согласно оценкам IHS Markit, в конце прошлого года экспорт разбавленной нефти из Венесуэлы в США составил 300-340 тыс. барр./сут., для чего потребовался прямогонный бензин в объеме 75-80 тыс. барр./сут.

Самые печальные последствия для экономики Венесуэлы предрекают также рейтинговые агентства Moody's и Fitch, а также известное консалтинговое агентство Wood Mackenzie.

КАРАКАС ИДЕТ НА УСТУПКИ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ

Западные эксперты недооценивают возможности венесуэльских властей, которые для восстановления добычи готовы изменить условия соглашений, в соответствии с которыми иностранные компании участвуют в разработке нефтяных месторождений.

"И у нас есть план повысить уровень добычи нефти с нынешних 1,5 миллиона баррелей до 2,5 миллиона баррелей к середине года", — заявил Мадуро в интервью RT.

После национализации, проведенной правительством Уго Чавеса, только государственная нефтяная компания PDVSA могла быть оператором проектов по разработке месторождений нефти и газа на территории Венесуэлы. В условиях тяжелейшего экономического кризиса и санкций со стороны Вашингтона, правительство Мадуро готово передать иностранным компаниям контроль над разработкой ряда месторождений.

В западные СМИ уже просочилась информация о заключении договоров на новых условиях с малоизвестными компаниями, что должно обеспечить рост добычи. Получая контроль над нефтяными проектами, иностранные компании обязуются увеличить добычу, опираясь исключительно на собственные финансовые средства, технические ресурсы и опыт.

Агентство Bloomberg в январе сообщило, что малоизвестная американская компания Erela Services, созданная в прошлом году, станет оператором проекта по разработке месторождений Tia Juana, Rosa Mediano и четырех участков на Ayacucho в районе пояса Ориноко, где находятся залежи тяжелой и сверхтяжелой нефти.

Для разработки месторождений будет использована новая схема расчетов. Вся добытая нефть изначально будет приобретаться Erepla Trading у PDVSA – агентство не уточняет по какой цене. Затем нефть должна быть доведена до товарного состояния и реализована за рубежом по рыночной цене. Полученная выручка делится в следующих пропорциях: 50,1% получает PDVSA, 49,9% — Erepla. В соответствии с заключенным соглашением, венесуэльская государственная компания сохраняет за собой только контрольные функции, но управление проектом переходит к американской компании.

Совладелец Erepla Гарри Саржент III уверен, что новая схема расчетов позволит "избежать неплатежей и отвечает интересам США и народа Венесуэлы". Он особо подчеркнул, что деятельность американской компании не противоречит санкциям, наложенным со стороны Минфина США.

Саржент III особо подчеркнул, что уход американских компаний из нефтяной отрасли Венесуэлы выгоден России и Китаю, которые стремятся получить доступ к огромным нефтяным запасам латиноамериканской страны, а это наносит ущерб национальным интересам США.

Американская сервисная компания получила разрешение на работу в Венесуэле в отделе контроля за иностранными активами Минфина США в ноябре прошлого года. Несмотря на ужесточение санкций со стороны администрации Трампа, Erepla намерена продолжить работу в латиноамериканской стране.

"ВСЯ НЕФТЬ, НЕОБХОДИМАЯ КИТАЮ, ЕСТЬ У ВЕНЕСУЭЛЫ"

Американские санкции направлены в первую очередь против интересов Китая, который все больше зависит от импорта энергоносителей. Венесуэла, обладающая самыми большими запасами нефти в мире, является регионом "жизненно важных интересов" Пекина.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время торжеств, посвященных второму сроку Мадуро, поблагодарила руководство Китая за поддержку в борьбе против "империалистического безумия" администрации Трампа и заявила: "Вся нефть, необходимая Китаю, есть у Венесуэлы".

Контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы поможет Трампу одержать победу в торговой войне с Китаем. Увеличение поставок американских энергоносителей поможет Трампу сократить дефицит США в торговле с Китаем, который в прошлом году достиг рекордной суммы – $323 млрд.

Поддерживаемый Трампом самозваный президент Гуайдо сейчас призывает Китай одуматься и перестать поддерживать "режим Мадуро, который занимается разграблением государственных ресурсов". Однако Пекин официально воздерживается и призывает других воздержаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. В то же время китайские компании не намерены прекращать работу в стране. Китайские инвестиции в венесуэльскую экономику в 2007-2018 годах оцениваются в $62 млрд.

Венесуэльские источники сообщают, что китайские компании также ведут переговоры с PDVSA о добыче нефти в стране на льготных условиях и получении контроля над рядом месторождений. Несколько лет назад PDVSA перевела в Китай свои счета, на которые поступают средства от экспорта нефти. Несмотря на заявления западных экспертов о всевидящем оке Минфина США, Китай способен осуществлять расчеты вне поля зрения американских банковских структур.

В Пекине осознают, что после свержения правительства Мадуро обещания "временного президента" соблюдать интересы Китая не будут стоить ломаного гроша. Все вопросы будут решаться в Вашингтоне или в посольстве США в Каракасе. Контроль над Венесуэлой позволяет Вашингтону сдерживать рост энергозависимой китайской экономики и выйти победителем из торговой войны с Пекином.

Противостояние Китая и США – двух мировых экономических гигантов – отодвинуло на второй план Россию, которая также имеет интересы в стране, обладающей крупнейшими запасами нефти в мире.