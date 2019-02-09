МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Справедливое, хотя и несколько запоздалое решение агентства Moody's повысить суверенный рейтинг России означает, что очевидные успехи ее экономической политики были по достоинству оценены, это станет дополнительным положительным аргументом для вложения капитала в Россию, заявил журналистам первый вице-премьер России министр финансов Антон Силуанов.

Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный.

"Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну," — сказал Силуанов.

"Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики", — считает глава Минфина России.

"Устойчивость нашей экономики к внешним шокам была наглядно продемонстрирована в ходе периода волатильности на развивающихся рынках осенью прошлого года: для России он прошел без значительных потерь. Тот факт, что теперь три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну", — подчеркнул он.

"Правительство России, со своей стороны, будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга", — пообещал Силуанов.