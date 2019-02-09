ВАШИНГТОН, 9 фев /ПРАЙМ/. Новые санкции конгресса США против России вероятны в ближайшее время, считает рейтинговое агентство Moody's.

"С точки зрения Moody's, есть достаточно высокая вероятность дальнейших санкций со стороны конгресса США в последующие месяцы", — говорится в релизе агентства о повышении суверенного рейтинга России до инвестиционного.

"Любые дополнительные санкции, вероятно, будут включать запрет американским и базирующимся в Америке лицам и компаниям покупать и, возможно, владеть государственными облигациями, номинированными в местной и иностранной валюте и выпущенными некоторыми банками и нефинансовыми компаниями в госсобственности. Не исключены и дальнейшие санкции помимо названных", — считают в Moody's.

Агентство ранее повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.