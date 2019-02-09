МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уверен, что ускорение роста ВВП и резервов правительства будут способствовать дальнейшему повышению суверенного рейтинга России.

Moody's в субботу повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств.

"Уверен, что постепенное ускорение роста ВВП вместе с дальнейшим ростом резервов правительства создаст условия для изменения прогноза по рейтингу на "позитивный" и последующего его повышения", — цитирует Дмитриева пресс-служба фонда.

По его словам, благодаря эффективным действиям властей российская экономика в последние годы довольно быстро оправилась от шока упавших цен на нефть.

"Профицитный бюджет и бюджетное правило, сильный платежный баланс и возросшие золотовалютные резервы ЦБ, крайне низкий госдолг и пенсионная реформа – все это вновь отмечено в качестве сильных сторон российской экономики", — перечислил глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что преградой для повышения рейтинга и его прогноза был назван низкий экономический рост, а также необходимость реализации структурных реформ, нацеленных на повышение производительности труда. Он подчеркнул, что все эти меры составляют основу национальных проектов, в которые активно РФПИ вносит свой вклад.