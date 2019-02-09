ВАШИНГТОН, 9 фев /ПРАЙМ/. Россия может удовлетворить потребности в заимствованиях за счет внутреннего рынка, считает рейтинговое агентство Moody's.

"Фискальная консолидация и изменения в источниках инвестиций в госдолг означают, что планы правительства по заимствованиям могут, если понадобится, быть выполнены внутри страны", — говорится в релизе агентства. Moody's отмечает, что доля нерезидентов в структуре держателей российского госдолга сократилась на треть только с апреля 2018 года, и примерно две трети остающегося долга на руках нерезидентов номинированы в рублях, которые легче обслуживать, чем долларовые бумаги.

"Кроме того, с введением бюджетного правила и после того, как цены на нефть поднялись выше "нулевого" уровня бюджета, нынешний бюджет находится в профиците, и общие потребности правительства в займах в любом случае очень невелики", — отмечает агентство.

Агентство Moody's ранее повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.