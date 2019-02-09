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ВАШИНГТОН, 9 фев /ПРАЙМ/. Россия может справиться с возможными новыми санкциями без снижения суверенного рейтинга, считает рейтинговое агентство Moody's.

Агентство ранее повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.

"Влияние вероятных новых санкций, которые являются наиболее вероятным источником (внешнего) шока, с точки зрения, может быть сдержано в последующие месяцы без того, чтобы нанести существенный ущерб кредитному профилю страны", — говорится в релизе агентства.

Агентство считает, что Россия справится даже с более жесткими санкциями, чем ожидается.

"Даже если санкции будут расширены за пределами первичного размещения и помимо держателей суверенного долга, или же в случае других внешних шоков, таких как дальнейшее падение цены на нефть, пространство для бюджетного маневра, доступное правительству, а также установленные защитные меры дают значительные возможности реагирования без того, чтобы подрывать базовую устойчивость суверенного кредитного профиля. У Центробанка очень большие резервы иностранной валюты, что дает гибкость в поддержке других секторов, если это потребуется", — говорится в релизе агентства.