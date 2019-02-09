МАДРИД, 9 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Испанией растет второй год подряд и по итогам 2018 года составил 5,6 миллиарда евро, рассказал российским журналистам посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

"Если сравнивать с периодом, предшествующим введению Евросоюзом антироссийских рестрикций в 2014 году, ситуация изменилась радикально. До 2014 года наш торговый оборот достигал 11 миллиардов евро, по данным испанских таможенных служб, почти 15 миллиардов. После 2014 года, товарооборот сократился почти в три раза. В последние два года, однако, мы наблюдаем его рост. В 2018 он увеличился на 6% и достиг 5,6 миллиарда евро. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что было до санкций", — сказал Корчагин.

По его словам, увеличение произошло в том числе за счет начала реализации крупнейшего проекта по поставкам российского СПГ в Испанию.

В июне 2018 года танкер "Федор Литке" доставил в страну первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с полуострова Ямал в рамках крупного проекта между Gas Natural Fenosa и российской компанией Yamal LNG (акционеры Novatek, французская Total, китайские CNODC и Road Silk Found). По условиям соглашения, подписанного пять лет назад, до 2041 года ежегодно в Испанию будут приходить 37 судов с газом с Ямала. В общей сложности контракт оговаривает поставку трех миллиардов кубометров газа в течение 24 лет.