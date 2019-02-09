МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации является реакцией на политику и санкции США, однако о полном отказе России от расчета в долларах речь идти не может, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, нынешняя американская экономическая политика, "которая находится под сильным влиянием протекционизма, и формула, что Америка превыше всего", создает серьезные риски. Как указал дипломат, такая политика Штатов заставляет задуматься многих игроков на международном рынке в отношении использования долларовых расчетов.

"Поэтому дедолларизация – это процесс, который является реакцией на творимое американцами сегодня. С другой стороны мы видим, что дедолларизацию международных расчетов стимулируют, в том числе такие меры, как санкции", — сказал Панкин.

"О полной дедолларизации, конечно, не может идти речь", — подчеркнул он.

Однако, по словам дипломата, многие страны, включая Россию, все больше задумываются над перспективой дедолларизации, начинают друг с другом договариваться "о пробных операциях или сегментах рынков, или товарных позициях". "Этот процесс набирает силу", — отметил дипломат.

"Думается, что с нашими партнерами в ЕАЭС и в СНГ нам было бы проще договариваться о подобного рода расчетах не в долларах в силу объемов взаимной торговли", — сказал Панкин.

Дипломат отметил, что "сильные настроения в пользу частичной дедолларизации есть в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Там многие страны настроены на это. В целом АТР, включая целый ряд стран АСЕАН, Южной Азии, начиная Китаем и Индией и заканчивая Вьетнамом и другими, заинтересованы в этом процессе. И не только с Россией, но и во взаимодействии между собой", — заявил он.

"Конечно, страны Латинской Америки, целый ряд стран Африки вырисовываются в качестве потенциальных контрагентов на подобного рода операции. Нам сигнализируют о своей заинтересованности, и переговоры в этом плане ведутся", — добавил Панкин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.