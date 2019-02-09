ПЕКИН, 9 фев — ПРАЙМ. Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров по устранению торговых трений пройдет в Пекине 14-15 февраля, следует из заявления ведомства.

Ранее о датах переговоров и месте их проведения сообщала пресс-служба Белого дома.

"Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 14-15 февраля проведет очередной раунд консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "стороны продолжат обсуждение вопросов, представляющих общий интерес".

Американская делегация прибудет в Пекин 11 февраля. Как ранее сообщили в Белом доме, в состав делегации также войдут чиновники Белого дома, госдепартамента, минторга, минсельхоза, минэнерго и минфина.

Встреча в Пекине состоится за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары, что станет очередным витком торговой войны между странами. В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта такое повышение, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.

После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой должны были согласованы окончательные параметры соглашения. Однако телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем".