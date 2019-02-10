АНКАРА, 10 фев — ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Турцией за 2018 год составил 25,4 миллиарда долларов, что превышает докризисный показатель, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года.

"По предварительным данным, двусторонний торговый оборот за год составил 25,4 миллиарда долларов. Это превосходит докризисный показатель. По сравнению с прошлым годом мы увеличили его примерно на четверть, причем это увеличение было достигнуто в достаточно сложных условиях, которые переживает международные торговые отношения. Имею в виду прежде всего санкции, которые некоторые государства вопреки собственным интересам накладывают на своих торговых партнеров", — сказал посол в интервью российским журналистам.

Одним из негативных эффектов санкций является то, что в условиях их действия многие страны, в том числе и те, которые напрямую не подвергаются им, принимают меры по защите своих рынков, отметил посол. "Принимаются рестриктивные меры, начинаются демпинговые расследования, вводятся какие-то ограничения в рамках ВТО или вне их. Такие явления характерны и для российско-турецких отношений. Иногда они носят чисто логистический характер, иногда более серьезны. Но мы работаем по устранению всех барьеров, и на этом пути, как показывают цифры, есть неплохие успехи", — сказал Ерхов.

Он назвал актуальным и перспективным переход в расчетах между РФ и Турцией на национальные валюты. "По факту сейчас в нацвалютах осуществляется до 10% двусторонних торговых операций. Это идет не сверху, а снизу, от самих хозяйствующих субъектов, которые осуществляют подобные операции в рамках своих взаимных расчётов. Эта цифра может быть увеличена, работа в этом направлении ведется, но говорить о конкретных проектах пока рано, тем более что это будет зависеть от конъюнктуры международной торговли. Но тем не менее перспективы есть и, считаю, неплохие", — добавил российский посол.