МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин среди задач отечественных дипломатов назвал наращивание усилий по развитию евразийских интеграционных процессов и по расширению внешних связей Евразэс, сообщает пресс-служба Кремля.

"Следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей Евразэс — с прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства", — говорится в поздравительной телеграмме по случаю Дня дипломатического работника.