ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 фев — ПРАЙМ. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о причинах неудачных запусков космических ракет.

"Техника — это всё-таки техника. И она рано или поздно даёт сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надёжность. Коэффициент надёжности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там ещё проценты. Но всё-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят", — сказал Рогозин.

Он отметил, что несмотря на надёжность российской техники, аварии всё-таки происходят.

"Ракета, которая испытывалась и использовалась под пилотируемый корабль работала многожды. Вообще ракета "Союз" — очень надёжная ракета. Надо сказать, что это ещё та самая "семёрка", созданная Королёвым. Её различные модификации. Но аварии тем не менее были. И аварии были и с пилотируемыми кораблями. И они соответствовали той самой статистике надёжности этой ракеты. То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но так или иначе это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль "Союз-МС" спас экипаж. На том участке, на котором никогда ещё спасение не происходило", — сказал глава Роскосмоса.