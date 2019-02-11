МАГАДАН, 11 фев /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области намерены заключить с "Роснефтью" прямое соглашение по бензину и другим видам топлива, чтобы избежать "накрутки" цен посредниками и таким образом решить проблему дороговизны топлива в регионе, сообщил РИА Новости губернатор Сергей Носов.

Согласно ранее опубликованным результатам исследования РИА Новости, Магаданская область входит в число регионов с самым доступным бензином. Там на среднюю заработную плату водители могут приобрести более 1.000 литров бензина АИ-92. При этом, по данным авторов рейтинга, в Магаданской области самый дорогой бензин — 55,68 рубля за литр, эксперты объясняют это тем, что жизненно важные товары сюда завозят в теплое время года по морям и рекам, поскольку в зимний период транспортно-грузовое обеспечение с регионами затруднено.

"Перекосы цен мы будем отслеживать, и если где-то частный предприниматель не справляется, ему невыгодно этим заниматься, тогда мы вынуждены будем через бюджетные предприятия его заменить. В случае, когда малый и средний бизнес не справляется, мы будем принимать управленческие решения, чтобы обеспечить жителей топливом", — сказал Носов.

"Поэтому у нашего бизнеса есть сегодня дорожная карта с "Роснефтью", это касается, прежде всего, авиакеросина, влияющего на цены билетов. Так или иначе, сегодня это должны быть прямые цены "Роснефти", — продолжил он.

Он добавил, что власти региона активно работают с поставщиками топлива, помогая решить организационные задачи.

"Понятно, что цены на топливо зависят от конъюнктуры на мировом рынке. Какие будут цены на нефть завтра, сегодня сказать сложно, все переживают. Но здесь уже говорить, что какой-то частник накручивает цены, не придётся", — сказал Носов.

"Поэтому мы вместе с предпринимателями отрабатываем прямое соглашение с "Роснефтью" по бензину, дизельному топливу и по мазуту", — заключил губернатор.