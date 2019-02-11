МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Расходы на национальные проекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 триллиона рублей, следует из целевых показателей и основных результатов реализации национальных проектов, опубликованных на сайте правительства.

Вновь вступив в должность президента, 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года". Правительством РФ сформированы нацпроекты по 12 направлениям. Кроме того, кабмин разработал комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей, еще 147,8 миллиарда рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов.

Наибольшее финансирование предусмотрено на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 6,348 триллиона рублей. Следующий по объему финансирования — проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на который предполагается направить 4,779 триллиона рублей.

Расходы на нацпроект "Экология" до 2024 года составят 4,041 триллиона рублей, на проект "Демография" — 3,105 триллиона рублей, на проект "Здравоохранение" — 1,725 триллиона рублей, на проект "Цифровая экономика" — 1,634 триллиона рублей, на проект ""Жилье и городская среда" — 1,066 триллиона рублей.

В сумму около 1 триллиона рублей (956,8 миллиарда рублей) оценены расходы на проект "Международная кооперация и экспорт". На проекты "Образование" и "Наука" до 2024 года предполагается выделить 784,5 миллиарда и 636 миллиардов рублей соответственно. На развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы будет направлено 481,5 миллиардов рублей, на нацпроект "Культура" — 113,5 миллиардов, и 52,1 миллиарда рублей на проект "Производительность труда и поддержка занятости".

Таким образом, расходы на человеческий капитал в структуре нацпроектов оцениваются в 5,7 триллиона рублей, на комфортную среду для жизни — 9,9 триллиона рублей и на экономический рост — 10,1 триллиона рублей.