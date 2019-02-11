МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, освобождающий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС и налога на прибыль, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ дополняет Налоговый кодекс нормой о предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций и НДС региональным операторам ТКО, а именно, предусматривается освобождение от обложения НДС оказываемых региональными операторами услуг обращения с ТКО и предоставление субъектам РФ права устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль.

Помимо этого, для поддержания производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса законопроектом предлагается не учитывать при исчислении налога на прибыль доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий и учитывать их в составе расходов уполномоченных банков.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начинают региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение таких отходов.

В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.