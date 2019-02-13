МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's впервые присвоило суверенный рейтинг Узбекистану на уровне "B1" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Инициатива присвоения рейтинга принадлежит агентству, власти Узбекистана его не запрашивали, указывается в документе.

"Экономика Узбекистана умеренно сильная. Способность экономики поглощать шоки подкрепляется мощным потенциалом экономического роста, тенденциями в улучшении демографии", — пишет агентство.

Стабильный прогноз отражает ожидания Moody's, что риски для экономики страны будут сбалансированы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"С другой стороны, открытие госпредприятий и банков, по крайней мере, в ближайшей и среднесрочной перспективе, может быть негативно для кредитного профиля Узбекистана, поскольку крупные финансовые и нефинансовые предприятия потенциально могут столкнуться со значительными потерями в доходах. Такое развитие событий будет влиять на финансовое состояние Узбекистана, его внешнюю позицию и, возможно, на политическую стабильность", — считают эксперты агентства.