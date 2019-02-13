ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Конгрессмен США, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман призвал американскую администрацию обеспечить, чтобы оппозиция Венесуэлы не платила по долгам РФ.

На слушаниях в палате представителей Шерман задал вопрос спецпредставителю США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, ведутся ли переговоры о долге Венесуэлы с оппозицией и говорили ли США России, что долги возвращены не будут. "Нет, в подобной форме не говорили", — ответил Абрамс. "Это решение, которое должны принять они сами (оппозиция — ред.)", — добавил он, уточнив, что оппозиция Венесуэлы обещала платить по "законным долгам".

На это Шерман ответил, что надеется, что в этом направлении будут предприняты шаги, в частности, чтобы рейтинговые агентства не снижали рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России. "Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", — заявил Шерман.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что Венесуэла выполнит все финансовые обязательства перед Россией и Китаем.

При этом Абрамс заявил, что Китай больше не выдает кредиты правительству Венесуэлы, опасаясь невозврата.

"Нет, по моей информации, они (Китай – ред.) больше не будут одалживать деньги (правительству Венесуэлы — ред.), потому что сейчас они озабочены тем, чтобы вернуть то, что они уже одолжили", — сказал Абрамс на слушаниях в палате представителей США.

Также он высказал мнение, что вернуть эти кредиты не получится, если Китай будет поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, при котором экономика страны деградирует еще больше.

"Наше послание, которое мы им (Китаю – ред.) передали, простое: если вы продолжите поддерживать Мадуро, и экономика Венесуэлы будет деградировать дальше, вы никогда не получите ваши деньги", — подчеркнул спецпредставитель.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо временным лидером страны. Россия и Китай заявили, что поддерживают Николаса Мадуро в качестве законного президента страны. Властные структуры до настоящего времени находятся в руках Мадуро, армия также заявила о его поддержке.