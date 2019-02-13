МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Прибыльность банков Украины поддержит рост кредитования в стране в течение следующих 12-18 месяцев, считает международное рейтинговое агентство Moody`s.

Нацбанк Украины сообщил 7 февраля, что прибыль банковской системы страны в 2018 году достигла исторического максимума — платежеспособные банки получили 21,7 миллиарда гривен (797 миллионов долларов по официальному текущему курсу) чистой прибыли. В Нацбанке пояснили, что росту прибыли банков способствовали такие факторы как активизация кредитования, прежде всего, розничного гривневого; снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года; значительное уменьшение объемов формирования резервов.

"Рентабельность значительно снижает риски платежеспособности банков и укрепляет их достаточность капитала и способность поглощать убытки, а также будет поддерживать рост кредитования в течение следующих 12-18 месяцев, что является положительным фактором", — говорится в обзоре агентства.

Агентство указывает, что "дочки" иностранных банков, работающие на Украине, превзошли местные по ряду показателей: их совокупный чистый процентный доход вырос на 43%, а доходы от комиссий и сборов выросли на 46% по сравнению с 12%-ным увеличением чистого процентного дохода и 39%-ным ростом комиссионных доходов местных банков.

"Постепенное восстановление экономики Украины, начавшееся в 2016 году после резкого ухудшения в 2014–2015 годах, помогло стимулировать деловую активность в 2018 году, улучшило возможности для погашения долгов заемщиков и ускорило рост кредитования после длительного периода сдержанного кредитования", — отмечает агентство.