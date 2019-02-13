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МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в декабре 2018-2019 финансового года составил 13,539 миллиарда долларов против дефицита в 205 миллиардов в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 10,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в стране в декабре был зафиксирован дефицит бюджета в размере 23,192 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в декабре сократились на 6,6% в годовом выражении и составили 326,123 миллиарда долларов, доходы уменьшились на 4% — до 312,584 миллиарда долларов.