СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Законопроект, защищающий геном человека как персональные данные, будет внесен в правительство в течение двух недель, сообщила в интервью РИА новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В течение двух недель законопроект внесут в правительство. Проект документа согласован, сегодня он находится в Минэкономразвития на оценке регулирующего воздействия, следует еще получить заключение об антикоррупционной составляющей в Минюсте, и мы его внесем. Максимум две недели", — сказала Попова.

"Все разногласия и противоречия учтены и устранены", — подчеркнула она.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы "О персональных данных" и "О защите прав потребителей". Согласно проекту, правительство сможет устанавливать правила оказания услуг, в том числе медицинских и иных, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала.

Поправками, например, уточняется, что согласие человека требуется не только для обработки сведений, характеризующих его физиологические и биологические особенности (биометрические персональные данные), но и генетические особенности.