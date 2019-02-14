МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Представители сената США подготовили проект закона о новых ограничительных мерах по отношению к России, сообщает РИА Новости. В частности, новые меры связаны с инцидентом в Керченском проливе.

Законопроект предусматривает новые санкции против судостроительного сектора, а также государственных энергетических проектов РФ.

Как следует из документа, ограничительные меры должны затронуть 24 "агента ФСБ", которые, по мнению сената, принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно пересекших российскую границу в Керченском проливе.

Помимо этого сенаторы предложили ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по подрыву демократических институтов в других странах".

Еще один пункт нового американского документа — ввести ограничительные меры против киберсектора России.

Госдепартамент США сенаторы призывают определиться, "стоит ли считать Россию спонсором терроризма".