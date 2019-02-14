СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Российский инвестиционный форум открывается в Сочи

Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,3%.

"Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", — сказал Орешкин. Он также утвердительно ответил на вопрос, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но при этом останется ниже 5%.

Во вторник Минэкономразвития опубликовало доклад "Картина экономики", в котором указало, что инфляция в РФ пройдёт пиковые значения в 5,5-5,7% в марте-мае, а по итогам текущего года при сохранении стабильного курса рубля опустится ниже 5%.

Орешкин раньше анонсировал, что Минэкономразвития представит в середине февраля прогноз по ключевым показателям, в том числе инфляции, экономическому росту, чтобы начать работу над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

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