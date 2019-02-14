СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Возможные новые санкции США в отношении РФ неприятны, но страна уже проходила несколько таких этапов и власти готовы реагировать, заявил журналистам в кулуарах инвестиционного форума в Сочи первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Новый прогноз МЭР РФ по инфляции на 2019 г будет выше 4,3%, но ниже 5%

"Конечно, все они неприятны, но с другой стороны мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми", — сказал Силуанов в кулуарах инвестфорума в Сочи.

"Мы уже проходили несколько этапов таких санкций", — отметил министр.

Силуанов добавил, что в первую очередь санкции в отношении госдолга России могут ударить по иностранным инвесторам, США тем самым "сами себе в ногу выстрелят".

"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", — сказал Силуанов.

Помимо этого он сообщил, что Банк России и правительство создали необходимые буферы в случае санкций против российских банков, вкладчики не пострадают.

"Если речь идет о банках, то мы вместе с Центральным банком создали необходимые буферы и возможности реагирования на ограничения", — отметил министр и добавил, что "здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках".

Напомним, что накануне американские сенаторы внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга.Помимо этого было предложено ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе.

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