СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций, поэтому эффект от возможных новых ограничений будет гораздо меньше, чем в 2014 году, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Даже если какие-то законы по санкциям будут приняты, у нас уже достаточно большой опыт работы в условиях санкций", — прокомментировал Швецов возможные новые антироссийские санкции США.

"Мы с точки зрения других стран гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны, поэтому эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он сейчас будет гораздо меньше", — добавил он.

Американские сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы в том числе, предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.