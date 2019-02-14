СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Налоговый режим для самозанятых россиян по сути является льготой по подоходному налогу, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Силуанов: Новый проект санкций США в отношении РФ неприятен, но власти готовы к ним

"Самозанятые почему-то многие восприняли новый закон как новый налог. Это совсем не так. Это новый налоговый режим. По Конституции, по закону все обязаны платить 13% с доходов, которые получили в России", — сообщил он.

На уточняющий вопрос главы Сбербанка Германа Грефа, является ли налог для самозанятых льготой по подоходному налогу, глава ФНС ответил: "Абсолютно верно".

Мишустин пояснил, что если россиянин зарегистрируется как самозанятый, то он будет платить уже не 13%, а всего лишь 4%. А если зарегистрируются индивидуальные предприниматели и юрлица, то они должны будут платить налог по ставке 6%.

Глава ФНС заявил, что основной целью налогового режима для самозанятых являются агрегаторы, которые предоставляют услуги. "В этом смысле мы стали платформой, я очень надеюсь, что Сбербанк в ближайшее время к ней подключится, — это очень не просто, это 24/7 обслуживание, которое позволяет решить агрегатору все вопросы, эти 4% перечислить в налоговую службу — и вообще быть невидимыми в отношениях агрегаторов и людей, которые поставляют услуги", — сказал он.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Новый режим для самозанятых предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него не перешел, НДФЛ в размере 13%.