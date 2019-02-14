МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 февраля составил 15,521 триллиона рублей против 16,063 триллиона рублей на 1 января, сообщил Банк России.

Таким образом, за январь показатель снизился на 3,4%, или на 542 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (9,8 триллиона рублей на 1 февраля). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,2 триллиона рублей), обязательные резервы (586,2 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,4 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (1,5 триллиона рублей).