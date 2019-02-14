МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Экономика Германии, которая является крупнейшей в Европе, показала торможение в четвертом квартале 2018 года, оставшись на уровне третьего квартала. В годовом выражении ВВП страны вырос в четвертом квартале на 0,9%, с учетом сезонных корректировок — на 0,6%. В третьем квартале ВВП Германии снизился в квартальном выражении на 0,2% с учетом сезонных корректировок, в годовом выражении — вырос на 1,1%.

У этого явления есть ряд причин: это и непростые отношения с США, и усложнившееся взаимодействие со странами, которые находятся под американскими санкциями, и внутренние структурные проблемы, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Замедление роста было ожидаемым, причем такая ситуация будет складываться и дальше: у Германии, основная часть экономики которой строится на сильной промышленности, нет драйверов дальнейшего роста. Для выхода вверх, страна должна искать новые отрасли для развития.

ПРИЧИНЫ ТОРМОЖЕНИЯ

Рост ВВП Германии остановился в связи с рядом факторов, как внутренних, так и внешних, говорит аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Внешние проблемы носят достаточно очевидный характер – это и сложности в диалоге с крупным торговым партнером — США, и американские санкции, которые так или иначе влияют на ее взаимодействие с подсанкционными странами, и Brexit.

Внутренние причины, по словам эксперта, связаны со структурными проблемами внутри промышленной отрасли, которая раньше не показывала таких плохих результатов, на общем зачете сказывается и сильнейшее падение доходностей гособлигаций страны.

Сейчас в Германии наибольший рост отмечается в сфере информации и коммуникаций – 3,7%, строительстве – 3,6%. Рост есть и в торговле, транспорте, гостиничном бизнесе и общепите – 2,1%, а вот промпроизводство с показателем всего в 1% сильно отстает, отмечает Антонов.

"А это более четверти всей экономики. Разумеется, при таком результате расти ВВП возможности нет. В ближайший год, учитывая общемировое замедление экономики в связи с торговыми войнами и политическими конфликтами, усилить свои позиции Германии будет просто неоткуда", — уверен Антонов.

Сдерживающее влияние на показатель оказали как внутренние проблемы ЕС, среди которых снижение розничных продаж, высокий уровень безработицы в ряде стран, сокращение производственной активности, так и внешние факторы, главным из которых является торговая политика Вашингтона, говорит аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. Это сказывается не только на взаимодействии Германии с США, но и с Китаем, который занимает третье место в структуре экспорта после США и Франции.

Реальный рост ВВП в Германии за четвертый квартал 2018 года составил 0,9%, в то время как по итогам первого квартала 2017 года показатель превышал 3%, напоминает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

По его словам, Brexit оказывает влияние на торговый баланс между Германией и Великобританией, который составляет 135 млрд долларов за 2017 год и почти 110 млрд долларов за 3 квартал 2018 года. Негативная динамика видна с 2014 года, когда общий торговый баланс между странами составлял более 150 миллиардов долларов. По мнению Меркулова, именно по этой причине на конец 2017 года выпуск производственных мощностей рос на 6,5%, а уже по итогам 2018 года сократился на 3,9%.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ?

Экономика Германии составляет почти 30% от всего Евросоюза, то есть она является локомотивом европейской экономики, поэтому стагнация ее ВВП — тревожный сигнал, считает Кравчук, уточняя, что это было вполне ожидаемо. Аналитики закладывали прирост ВВП в 0,9% по итогам четвертого квартала, итоговая цифра совпала с прогнозным значением, напоминает он.

В любом случае в данный момент найти точки роста будет достаточно проблематично, уверен эксперт. Программы стимулирования ЕЦБ оказывали сдержанное положительное влияние в последние годы, но регулятор переходит к нейтральной политике, что можно считать дополнительным риском.

По его словам, говорить о рецессии пока преждевременно, но риски ее возникновения постепенно возрастают, так как США стремятся поддерживать собственных производителей, возводя барьеры для других стран, экономика Китая притормаживает, а страны Европы готовятся к Brexit.

Однако внутренняя ситуация в Германии стабильна – инфляция на уровне 1,4%, рекордно низкая безработица в 5%, потребительская уверенность составляет 104 пункта по итогам 2018 года, замечает Меркулов.

По его мнению, рецессия в Германии не предвидится в ближайший год, поскольку внутреннего потребления будет достаточно для сохранения экономического роста в стране.

Традиционно драйвером роста экономики Германии является промышленность, но с учетом низких перспектив в бизнес-климате, спадом заказов на немецких предприятиях и сложной ситуации внутри самой еврозоны, где такие страны как Испания, Италия и Греция на грани экономического краха, ожидать, что в текущем году ВВП Германии пойдет в рост, нет оснований, считает Антонов.

"Для того чтобы поддерживать экономику на плаву, необходимо искать новые точки роста. И не только внутри самого промсектора, где его продолжает активно поддерживать сектор энергетики, который стабильно в плюсе, но и в других отраслях экономики", — заключает эксперт.