СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Бизнес активно подключается к выполнению нацпроектов, уже заявлено около тысячи инициатив на 76 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении пленарном заседании Российского инвестиционного форума. Новый прогноз МЭР РФ по инфляции на 2019 г будет выше 4,3%, но ниже 5%

"Они (представители бизнеса — ред.) уже и сейчас подключились к этому процессу, формируется предварительный портфель проектов, заявлена почти тысяча проектных инициатив, практически на 76 триллионов рублей, 250 из них — это уже инвестиционные предложения, объем порядка 12 триллионов рублей. Это разные сферы — от строительства газохимических комплексов и мусоросжигательных заводов до создания российских программных продуктов с элементами искусственного интеллекта", — сказал Медведев.

"Мы рассчитываем на активное участие бизнеса, государственных структур, институтов развития. Сегодня мы встретимся с представителями делового сообщества, обсудим, как предприниматели видят свое участие в реализации национальных проектов", — добавил глава правительства.

Бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей, еще 147,8 миллиарда рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов.