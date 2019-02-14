МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Анонсированный накануне проект новых санкций США против России стал одной из основных тем открывшегося в четверг Российского инвестиционного форума в Сочи. Ситуации коснулись практически все выступившие в начале мероприятия. Чиновники признали, что возможные санкции неприятны, но заверили, что власти к ним готовы. ЦБ и кабмин создали буферы против санкций к банкам РФ, и вкладчики не пострадают даже в случае санкций против банковского сектора, сказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций, поэтому эффект будет гораздо меньше, чем в 2014 году. Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что нефтегазовая отрасль точно справится с возможными ограничениями.

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что у правительства и ЦБ есть план на случай новых санкций, а глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что готовиться надо к самому неблагоприятному развитию ситуации. Тему санкции в выступлении на форуме затронул и премьер Дмитрий Медведев.

ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА

Внесенный сенаторами законопроект, в случае принятия, приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российского руководства. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти в РФ.

Анонсированные американскими сенаторами санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ — это очередной инструмент продвижения национальных бизнес-интересов, заявил агентству "Прайм" на форуме в Сочи ректор РЭУ им. Г.В.Плеханова Виктор Гришин.

"Однако в текущей ситуации (применимой в значительной степени в проекту "Северный поток-2") реализация очередного антироссийского проекта "американскими партнерами" маловероятна, так как не находит 100-процентной поддержки в ЕС. И это легко объяснимо: блокирование проекта напрямую затрагивает экономические интересы Европы. Так, например, крупнейшая экономика региона — Германия — не поддержала эту инициативу, и с высокой долей вероятности можно ожидать развития этого "пророссийского" тренда", — сказал он.

Эксперт согласился с мыслью, что текущая ситуация не добавляет оптимизма экономике. При этом Россия располагает определенным перечнем контрмер: это ограничения для американского бизнеса в России, что, фактически, трансформирует предложения сенаторов в "игру против себя", реализация инициатив с участием третьих стран, нацеленных на ограничение гегемонии доллара.

"Наработанный с 2014 года опыт позволит продемонстрировать оппоненту адекватные возможности России в этом направлении. Но, повторюсь, все эти меры — деструктивны и несут в себе негативный сценарий для развития экономики как обеих стран, так и мира, в целом. И разворот "санкционного" тренда на 180 градусов — ключевая задача ближайшего периода", — считает Гришин.

НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ?

Российские активы реагируют на санкционные новости негативно. Рынок акций РФ в начале дня снижался на 1-2 пункта по основным индексам. Рубль пока реагирует на санкции довольно вяло. Отчасти компенсирует санкционное давление на российские акции нефтяной рынок. Стоимость нефти в четверг повышается на 1,2%, до 64,35 доллара за баррель по марке Brent – к максимумам с конца ноября прошлого года. Бумаги компаний РФ преимущественно дешевеют и в Лондоне.

"Среда стала худшим торговым днем на российском рынке в 2019 году", — комментирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Снижение прошло широким фронтом по большинству акций, вызвало продажи госдолга и удешевление рубля. Главная причина – обсуждение новых санкций.

И хотя еще в августе 2018 стало известно о возможных ограничениях для российского госдолга и госбанков, возобновление данной инициативы стало "холодным душем" для инвесторов в российские активы. При этом внешний фон, скорее, позитивный: нефть выше 64 долларов, немного подрастают европейские индексы, а также фьючерс на S&P500, что позволит избежать более глубокой коррекции до появления новых подробностей.

Несмотря на это, инвесторы примут выжидательную позицию, оглядываясь на диалог по поводу антироссийских мер. Ближайшей поддержкой выступает уровень в 2450 пунктов, сегодня можем его протестировать, прогнозирует Бахтин.

В свою очередь, ряд экспертов полагает, что поводов для опасений пока нет. "На данный момент обсуждать, по сути, нечего – новый состав сената внес на рассмотрение законопроект, в котором ничего кардинально нового нет, и неизвестно, в каком виде он в итоге будет принят и примут ли его вообще", — рассуждает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Таким образом, любое влияние на экономику сейчас может быть лишь краткосрочным и продиктованным эмоциями. Реальный же эффект санкций можно будет оценивать лишь после окончательного принятия закона, заключил он.