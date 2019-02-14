МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с профицитом в 3,7% ВВП, или 282,637 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Объем поступивших в январе в казну доходов составил 1,485 триллиона рублей, или 7,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на весь текущий год, расходы были исполнены на 1,203 триллиона рублей или 6,7% к общему утвержденному годовому объему и 6,6% — бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов в бюджет перечислила Федеральная налоговая служба – 981,4 миллиарда рублей, или 8% к прогнозным показателям на текущий год. Федеральная таможенная служба перечислила за январь 421,1 миллиарда рублей, или 7,1% к прогнозу на год, другие федеральные органы – 82,9 миллиарда рублей (4,9% к годовому прогнозу).