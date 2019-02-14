МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вклад НДС в инфляцию в январе оказался умеренным и составил примерно 0,3-0,4 процентного пункта, говорится в бюллетени департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки".

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

"В целом вклад НДС в рост потребительских цен в январе оказался умеренным, примерно 0,3-0,4 процентного пункта. Стремление крупных розничных торговых сетей растянуть повышение цен во времени и сделать его менее заметным для покупателей в условиях невысокого роста потребительского спроса, вероятно, сдержало более активный перенос повышения НДС в рост розничных цен. Кроме того, укрепление рубля в январе создало понижательное давление на цены ряда товаров и услуг, частично компенсировавшее эффект от повышения НДС", — отмечают авторы бюллетеня.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%. Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в январе отмечал, что экономика в целом сдержанно реагирует на повышение НДС — его вклад в инфляцию уходит от верхнего диапазона прошлой оценки регулятора в 0,6-1,5 процентного пункта.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.