СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Россия подготовила экономическую основу для реакции на возможные новые санкции США, секвестр бюджета или дефолт не предусматривается, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Что касается России, я уже говорил, что мы подготовили экономическую основу для реакции для таких санкций. У нас профицитный бюджет на трехлетку, вопрос долга, конечно, он будет болезнен. Конечно, доходности по нашим облигациям могут возрасти, но никаких дефолтов, никакого сокращения бюджета или секвестра не предусматривается даже в случае новых санкций", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российского инвестфорума в Сочи.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы", против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора.

Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России. Кроме того, предлагается ввести санкции против разработки нефти в РФ. Еще одно предложение – ввести санкции против российского судостроительного сектора в случае "нарушения Россией принципов свободы судоходства в Керченском проливе". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.