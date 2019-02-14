МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Риск новых санкций США, качество экономического роста РФ, содействие бизнесу и притоку инвестиций – вот основные темы первого дня Международного инвестиционного форума в Сочи. Не обошлось без обсуждения ситуации на нефтяном рынке в свете санкций против Венесуэлы и перспектив сделки ОПЕК+. Участники мероприятия озвучили и ряд важных корпоративных новостей.

ПОВЕЯЛО САНКЦИЯМИ

Новый законопроект о серьезных санкциях в отношении РФ, внесенный накануне в сенат США, стал одной из центральных тем первого дня форума. Чиновники признали, что возможные ограничения против банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ неприятны, но власти к ним готовы.

ЦБ и правительство РФ создали необходимые буферы в случае санкций против российских банков, вкладчики не пострадают, дефолта или секвестра бюджета не ожидается, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, за санкциями стоят "торговые войны" и борьба за рынки, но США в случае их введения "выстрелят себе в ногу", поскольку пострадают иностранные инвесторы.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов напомнил, что Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций, поэтому эффект от возможных ограничений будет значительно слабее, чем в 2014 году. Он призвал население спокойно относиться к этим новостям и никак на них не реагировать, поскольку оценка внесения законопроектов на финансовые рынки – слишком сложная и специфическая задача.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что у Банка России и правительства РФ есть план действий на случай введения новых санкций США, однако раскрывать его пока не планируется. "Пусть американцы боятся его", — добавил Костин.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что готовиться следует к самому неблагоприятному развитию событий. Как все будет складываться, предсказать невозможно, кого коснутся санкции в итоговом варианте, если таковой будет, непонятно, поскольку это политический процесс, но риски заметно увеличились, отметил он.

Большая часть компаний и банков, чьи представители присутствуют на форуме, сообщили, что готовы работать при любых условиях и предусмотрели все возможное для защиты своего бизнеса и клиентов. При этом они признали, что санкции сохранят неопределенность с точки зрения инвестиций и дальнейших планов развития, а также негативно отразятся на всей промышленности РФ.

МЕДВЕДЕВ, БИЗНЕС И РЕГИОНЫ

Помимо санкций, внимание участников форума привлекло выступление премьера Дмитрия Медведева. Он констатировал, что рост экономики в России фиксируется уже третий год подряд, однако качество этого роста не самое лучшее. Прежде всего, его не ощущают россияне на фоне роста цен. Сейчас инфляция уже достигла 5%, но Медведев заявил, что власти рассчитывают на возвращение к целевому уровню уже через год.

Говоря о других экономических параметрах, премьер констатировал, что финансовые рынки и банковская система стабильны, а уровень внешнего долга безопасный. Он сократился в 2018 году более чем на 60 млрд долларов. На рекордно низком уровне остается безработица. К неблагоприятным моментам он отнес темпы роста инвестиций в основной капитал, сохраняющиеся ниже целевых значений.

Особое внимание на форуме Медведев уделил участию бизнеса в национальных проектах. Уже формируется предварительный портфель проектов, заявлена почти тысяча проектных инициатив на 76 трлн рублей. 250 из них — это уж инвестиционные предложения, объемом порядка 12 трлн рублей.

"Это разные сферы — от строительства газохимических комплексов и мусоросжигательных заводов до создания российских программных продуктов с элементами искусственного интеллекта", — пояснил премьер.

Власти намерены распространять позитивный опыт отдельных регионов максимально широко. Так, Медведев допустил возможность внедрения механизма специальных административных районов с льготным режимом для инвесторов на другие регионы при позитивных результатах в Калининградской области и Приморье.

Он рассказал о стратегии пространственного развития, подразумевающей поиск и реализацию точек роста у регионов и улучшение в них условий жизни. Особой поддержкой будут пользоваться приоритетные геостратегические территории – Крым, Калининград, Дальний Восток, Северный Кавказ и Арктика.

НЕФТЬ И ГАЗ

Собравшиеся обсуждали и актуальную нефтегазовую проблематику. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, сделка ОПЕК+ принесла бюджету РФ за два года дополнительно 6 трлн рублей, а российским нефтяникам – 2-2,5 трлн рублей. Если бы этой сделки не было, цены на нефть могли бы упасть до 25 долларов за баррель на фоне перепроизводства.

По его словам, в феврале Россия будет стремиться снижать добычу быстрее запланированного, а в апреле ОПЕК+ может подписать хартию о бессрочном сотрудничестве. Предложений по изменению уровня добычи ОПЕК+ из-за ситуации с Венесуэлой пока нет.

Новак выразил мнение, что санкции США против венесуэльской PDVSA создают риски для рынка нефти. По словам президента "Лукойла" Вагита Алекперова, трейдер компании Litasco прекратил работу со страной сразу послед введения санкций США. Экспорт нефти из Венесуэлы, по данным Международного энергетического агентства, уже начал сокращаться.

Власти РФ ждут министра нефти Венесуэлы на встрече ОПЕК+ в Баку в марте и надеются, что страна даже в случае смены власти выполнит международные обязательства по долгу.

Из-за санкций США под угрозой может оказаться и перспективный газовый проект "Новатэка" "Арктик- СПГ-2". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы. Если под воздействием санкций иностранные инвесторы решат не участвовать в проекте, на помощь придут государственные ресурсы, в том числе, Фонд национального благосостояния.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Традиционно подобные форумы генерируют немало корпоративных новостей – их участники собираются, в том числе, чтобы заключить сделки и сообщить существенные факты. Так, Костин сообщил, что группа ВТБ приобретает у НМТП 100% Новороссийского зернового терминала. Закрытие сделки запланировано на второй квартал этого года.

Кроме того, ВТБ отложил интеграцию банка "Возрождение", который будет оставаться самостоятельным в ближайшие месяцы. Также ВТБ не планирует продавать свою долю в En+, пока ее стоимость на рынке не достигнет фундаментальной. А вот из капитала сотового оператора Tele2 банк планирует выйти. Решение о продаже пакета "Ростелекому" может быть объявлено через месяц.

Один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов – группа "Черкизово" — может рассмотреть возможность проведения вторичного публичного размещения акций (SPO) объемом от 400 млн долларов при благоприятной макроэкономической и политической ситуации, сообщил гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов.

По словам основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, компания пока не планирует продавать оставшиеся 5% акций МТС-банка. Вырученные от продажи 39,5% акций банка 11,4 млрд рублей могут быть направлены на сделки. Долю в "Детском мире" компания также может не продавать, поскольку эта торговая компания хорошо развивается.

На форуме было озвучено несколько важных новостей для авиарынка. По словам Костина, ВТБ и Сбербанк на следующей неделе обсудят создание региональной авиакомпании – с нуля или на базе одной из действующих. Инвестиции в новую авиакомпанию составят не менее 1 млрд долларов, но нужно содействие государства, поскольку без субсидий сфера региональных перевозок убыточна.

Аэропорт "Внуково", "ВЭБ-Лизинг", авиакомпания "Азимут" и банкир Александр Лебедев объявили о запуске проекта чартерных бизнес-перевозок на базе самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Речь идет об использовании самолетов емкостью до 56 кресел для выполнения полетов в интересах крупных компаний, спортивных команд, в рамках концертных туров и прочих групповых перевозок. Запустить проект планируется до конца текущего года.