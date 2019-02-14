МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Внесенный в конгресс США законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении РФ, не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков, пишет агентство Блумберг со ссылкой на текст законопроекта.

"Санкции будут распространяться только на финансовые институты, "оказавшие финансовую или иную поддержку вмешательству" в демократические процессы или выборы за рубежом", — пишет агентство. В предыдущей версии законопроекта говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего ВЭБ, Сбербанк, ВТБ.

Санкции против финансовых институтов должны вступить в силу спустя 90 дней после принятия закона.

Уточняется также, что ограничения в отношении государственного долга будут касаться только новых выпусков и вступят в силу не позже чем через 60 дней после принятия закона. "Эта мера запретит лицам из США "участвовать в транзакциях, предоставлять финансирование или осуществлять какие-либо иные сделки по российскому суверенному долгу", выпущенному спустя 90 дней после принятия соответствующего законодательства или позже", — добавляет агентство.

Флаг США

США "стряхнули пыль" с проекта санкций против РФ

Под "суверенным долгом" подразумеваются "облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или министерством финансов" либо агентами или аффилированными структурами этих учреждений, со сроком погашения более 14 дней.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы — в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы в том числе предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.