МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Внесенный в конгресс США законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении РФ, не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков, пишет агентство Блумберг со ссылкой на текст законопроекта.

"Санкции будут распространяться только на финансовые институты, "оказавшие финансовую или иную поддержку вмешательству" в демократические процессы или выборы за рубежом", — пишет агентство. В предыдущей версии законопроекта говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего ВЭБ, Сбербанк, ВТБ.

Санкции против финансовых институтов должны вступить в силу спустя 90 дней после принятия закона.

Уточняется также, что ограничения в отношении государственного долга будут касаться только новых выпусков и вступят в силу не позже чем через 60 дней после принятия закона. "Эта мера запретит лицам из США "участвовать в транзакциях, предоставлять финансирование или осуществлять какие-либо иные сделки по российскому суверенному долгу", выпущенному спустя 90 дней после принятия соответствующего законодательства или позже", — добавляет агентство.

Под "суверенным долгом" подразумеваются "облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или министерством финансов" либо агентами или аффилированными структурами этих учреждений, со сроком погашения более 14 дней.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы — в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы в том числе предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.