СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Новые санкции США не отразятся на финансировании нацпроектов, Центральный банк и правительство будут поддерживать устойчивость экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ни в коем случае. Эти деньги забронированы. Ни под какие санкции они не попадут", — сказал Медведев в интервью телеканалу НТВ на площадке форума в Сочи.

При этом он подчеркнул, что власти должны поддерживать устойчивость экономики.

"И это все действительно требует внимания правительства, Центрального банка. Мы этим будем заниматься", — добавил Медведев.

Американские сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы, в том числе, предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.