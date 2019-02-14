СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Работа по выводу "Группы ГАЗ" из-под санкций США продолжается, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Работаем", — сказал Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос, как идет обсуждение возможности снятия санкций с "Группы ГАЗ".

Минфин США 27 января снял введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Вместе с тем сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остаются в "черном списке" США.

Минфин США в конце декабря снова продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Группы ГАЗ", а также контрактами с этой компанией, — до 7 марта 2019 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.