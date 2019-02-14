СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Операторы связи смогут работать без оборудования для контроля трафика, предусмотренного законопроектом об устойчивой работе рунета, если государство не предоставит им его, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки поправок в законопроект ко второму чтению.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

"Если это оборудование государством не предоставлено, то оператор может работать по-старому. Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить их оборудованием, то операторы работают без этого оборудования", — сказал собеседник агентства. Он утверждает, что это принципиальная позиция Минкомсвязи.

Он также отметил, что в настоящее время в бюджет не заложены средства на реализацию всех требований законопроекта. "Глобально деньги не заложены", — указал источник. Однако, по его данным, бюджетом предусмотрено финансирование создания и работы Центра управления сетью связи общего пользования, а также на создание и эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

В Минкомсвязи отказались комментировать эту информацию.

Ранее один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Клишас говорил, что власти РФ выделят 20 миллиардов рублей на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.