СОЧИ, 15 фев — ПРАЙМ. ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (входит в холдинг USM) для финансирования первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительства горно-металлургического комбината до 70% от общей стоимости проекта в 2,9 миллиарда долларов, следует из соглашения, подписанного в рамках Российского инвестиционного форума.

Общий бюджет проекта, указывается в совместном релизе компаний, составляет 2,9 миллиарда долларов, включая уже вложенные в проект средства акционеров БГК на сумму 28,5 миллиарда рублей, НДС и расходы на финансирование. Финансирование проекта, говорится в релизе, будет осуществляться "в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки". При этом участие акционеров БГК составит не менее 30% от всего объема инвестиций с учетом уже вложенных средств.

"Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования. В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: ВЭБ.РФ – 20%, Газпромбанк – 40%, Сбербанк – 40%", — говорится в релизе. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена госсубсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Также предусмотрен дополнительный транш ВЭБа на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта.

Ранее глава совета директоров БГК Валерий Казикаев сообщал, что компания договорилась о привлечении синдицированного кредита Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБа на сумму 1,4-1,45 миллиарда долларов для финансирования строительства первой очереди ГОКа на Удокане.

Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 миллионов тонн руды в год.

Глава совета директоров БГК Валерий Казикаев сообщил, что вхождение Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБа в проект освоения Удокана в качестве акционеров пока не планируется. "Может быть всякое, бизнес есть бизнес. Но пока не планируется, строим сами", — сказал Казикаев.

Сроки подписания финального соглашения по синдкредиту он назвать затруднился. "Чем раньше, тем лучше. Возможно месяца через полтора", — сказал Казикаев.