МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Новую версию законопроекта DASKA ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля") можно трактовать как ужесточение санкций против российских банков, так как в текущей формулировке ограничения могут затронуть абсолютно любой банк РФ, прокомментировала РИА Новости заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. Палата представителей приняла бюджет, документ отправляется на подпись к Трампу

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на текст законопроекта сообщило, что внесенный в конгресс США законопроект, предусматривающий новые санкции в отношении РФ, не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков. В предыдущей версии законопроекта говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего ВЭБ, Сбербанк, ВТБ.

"Мы не стали бы рассматривать это как смягчение. Напротив, это можно рассматривать как ужесточение. В предыдущей версии законопроекта было указано семь, хотя и крупнейших банков, а сейчас под санкции может попасть абсолютно любой российский банк, который, по мнению США, "предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны", — полагает Носова.

"Вероятно, пока не стоит серьезно рассматривать данную версию законопроекта, она может поменяться не в лучшую для России сторону", — заключила представитель АКРА.

Американские сенаторы — демократы и республиканцы — 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.