СОЧИ, 15 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с главами регионов заявил о необходимости составить социальный портрет бедности в стране. Это, по мнению главы правительства, необходимо для того, чтобы помочь людям выбраться из такой ситуации. Минтранс не поддерживает идею возвращения курилок в аэропорты

Он отметил, что при определении уровня бедности каждой конкретной семьи необходимо учитывать не только доходы, но и расходы.

"Если говорить о социальной политике, у нас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Сегодня такими людьми занимаются органы защиты, решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране. Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненной ситуации, его потребности, посмотреть, какое у него образование, какие у него возможности, какое состояние здоровья. При современных технология сделать это абсолютно несложно", — отметил глава правительства.

Медведев пояснил, что около десяти лет назад "это была бы задача почти непосильная" — применить законодательство страны к каждому конкретному человеку, а "сегодня это можно сделать".

"Недавно я был в Федеральной налоговой службе, тоже коллеги демонстрировали продукты, которые позволяют очень глубоко проникнуть и понять то, как живет каждый конкретный человек, имея в ввиду его имущественный статус и некоторые другие вопросы", — пояснил он. ВЭБ, Сбербанк и ГПБ профинансируют до 70% от стоимости Удокана в $2,9 млрд

"Самое главное — предложить адресную помощь, то есть помочь получить образование, например, которое лучше обеспечит преимущества на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разобраться с проблемами, разработать для таких людей механизмы поддержки создания малого бизнеса, для тех, конечно, кто хочет этого, тем более, что проблемы бедности лежат далеко не только в социальной, но и в экономической плоскости. Другими словами, задача государства – предоставить весь спектр возможностей, но воспользуется этими возможностями человек или нет, это, конечно, он сам будет решать", — отметил премьер-министр.

"Надо подумать о пересмотре наших взглядов, как мы относим людей к категории бедных. Исходить в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, не просто отталкиваться от доходов, тогда у нас не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом еще заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только по тому, что на какой-нибудь рубль их доход превысил прожиточный минимум. Или, наоборот, люди вполне обеспеченные, но которые не работают официально, таких у нас тоже достаточно, ежемесячно получают деньги еще и от государства", — сказал Медведев.

По его мнению, решить проблему бедности можно, только если государство будет общаться с каждым конкретным человеком и для него находить "свой отдельный рецепт".

"С этой целью Минтруд запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах, в его рамках будет создан реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризисной ситуации. Эта работа пилотными регионами ведется, есть вполне успешные примеры", — отметил Медведев.