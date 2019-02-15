МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в качестве следующего этапа санкций рассматривает возможность препятствования сотрудничеству венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA с зарубежными компаниями, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с планами американских властей. Верховный суд Венесуэлы аннулировал назначение нового руководства PDVSA и Citgo

При этом агентство не уточняет, какие конкретно меры рассматривает Белый дом для ограничения деловой активности PDVSA за рубежом. Отмечается лишь, что действия администрации Трампа направлены на ослабление власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Помимо этого, заместитель главы комитета по международным делам палаты представителей США республиканец Майкл Маккол заявил агентству, что Вашингтон может подать заявление о банкротстве Citgo — дочерней компании PDVSA, базирующейся в США.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Чиновник: Смена топ-менеджеров PDVSA является частью госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.